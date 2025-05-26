Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimlerde Türkiye'de domuz eti satışının en çok satın satıldığı şehirler Bursa, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana olarak sıralandı. Gıda güvenliğini tehdit eden bazı firmalar ifşa edilirken, uzmanlar ürün etiketlerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gıda güvenliğini tehdit eden firmalar, Bakanlık tarafından yayımlanan kamuoyu listesine eklenirken, domuz eti satışıyla öne çıkan şehirler de dikkat çekti.

LİSTENİN BAŞINDA BURSA VE KONYA VAR

Denetimler sonucunda Türkiye'de domuz eti satışının en yoğun olduğu ilk 6 şehir belirlendi. Listeye göre Bursa, Konya, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana, domuz eti ürünlerinin en çok satıldığı iller oldu. Özellikle muhafazakâr kimliğiyle bilinen Bursa ve Konya'nın ilk sıralarda yer alması, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

TURİSTLİK ŞEHİRLER DE LİSTEDE

Antalya ve Muğla gibi yabancı turist yoğunluğu yüksek olan şehirlerin listede bulunması, domuz eti ürünlerine yönelik turistik talebi gündeme getirdi. Söz konusu ürünlerin bazı işletmelerde bilgilendirme yapılmaksızın menülere eklenmesi ise tüketici şikâyetlerinin artmasına yol açtı.

DENETİMLER ARTIYOR, LİSTELER GÜNCELLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, gıda ürünlerinde domuz eti tespiti yapılan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık yetkilileri, işletmelerin ürün içeriklerini doğru beyan etmesi ve tüketicilerin etiketleri dikkatle okuması gerektiğini vurguluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEnes:

Listeyi kim verdiyse tamamen algıdan başka bir şey değil . 40 senelik Bursaliyim Bursa'da her türlü lokantayi restauranti bilirim domuz eti satan yer bulamazsınız . Bu tamamen muhafazakar şehirler yiyor denilerek domuz etini normallestirilmeye çalışılan bir haber

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Haber YorumlarıSabri:

Onun için Allah bereketi huzuru alıyor pahallık ne ararsan var insan birazda kendine bakacak herkesin kendi para kazanma hırsı helal haram demeden var nefis işte görevlilere adam gibi kontrol denetleme yapacak başı boş bırakırsanız böyle olur

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıM M:

yaptığınız operasyon yetmedimi hala 2024 maniplasyon larına başvuruyorsunuz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAydoğan Kalyoncu:

yetersizler

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Bile isteye yemiyoruz ki... yapacak bir şey yok bu hükümetten Allah a sığınırım.

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