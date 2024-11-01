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Türkiye'de de satılan çikolatalı kraker üretici firma tarafından toplatılıyor

Türkiye'de de satılan çikolatalı kraker üretici firma tarafından toplatılıyor
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Macar bir üretici tarafından piyasaya sürülen ve Türkiye'de de satılan "MisterChoc Chocolate Pretzels" ürünü firma tarafından geri çağrıldı. Bitter çikolata ile kaplanan tuzlu krakerlerden oluşan ürünün ağız ve dil yaralarına neden olduğu ifade edilirken en yakın mağazaya iade edilmesi istendi.

Macar üretici Felföldi Édességgyártó Kft., "MisterChoc Chocolate Pretzels" ürününü geri çağırdığını açıkladı. Bitter çikolata ile kaplanmış tuzlu krakerlerden oluşan bu ürün, tüketicilerde ağız ve dil yaralarına neden olabiliyor. Bu durum, ürünün satışa sunulduğu Türkiye'deki tüketicileri de endişelendirmiş durumda.

AĞIZDA YARALARA YOL AÇIYOR

Geri çağrılan ürün, 140 gramlık torbalarda satılan MisterChoc çikolatalı krakerlerdir. Son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan bu ürün, özellikle her yaş grubundan tüketiciye hitap etmesi nedeniyle geniş bir kitleye ulaşmıştır. Ancak, ağızda yaralara yol açması, sağlık açısından ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Uzmanlar, bu ürünün tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

"ÜRÜNÜ EN YAKIN MAĞAZAYA İADE EDİN"

MisterChoc çikolatalı krakerleri satın alan tüketicilerin, ürünü en yakın mağazaya iade etmeleri önerilmektedir. İade işlemi sırasında fatura ibrazı gerekmemektedir; bu da süreci daha da kolaylaştırmaktadır. İade edilen ürünün bedeli, müşterilere geri ödenecektir. Geri çağrılan ürün dışında, Felföldi Édességgyártó Kft. üretimine ait diğer ürünlerin bu geri çağrıdan etkilenmediği belirtiliyor. Bu durum, tüketicilerin diğer çikolata çeşitlerini güvenle tüketebileceği anlamına geliyor.

Türkiye'de de satılan çikolatalı kraker üretici firma tarafından toplatılıyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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