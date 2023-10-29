Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Havalimanlarında Kutlandı

TAV Havalimanları'nın Türkiye'deki beş havalimanı, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında coşkuyla kutlandı. Havalimanları bayraklar ve balonlarla süslendi, milli marşlar seslendirildi ve dans gösterileri yapıldı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı, Cumhuriyetin değerlerine bağlı olduklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı, Ankara Esenboğa, Antalya, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında coşkuyla kutlandı.

TAV Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği beş havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Havalimanı yolcu salonları bayraklar ve ay yıldızlı balonlarla süslendi. Tüm terminallerde bando eşliğinde milli marşlar seslendirilirken, folklor ekipleri bölgelere ait danslarla izleyenleri büyüledi. Duygu dolu anlar yaşanan bu özel günde "flash mob" ve müzik gösterisiyle Cumhuriyet coşkusunu yaşayan yolcular hatıra fotoğrafkarı çektirdi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda "Vecihi Hürkuş" canlı heykel performansı ve mozaikle Türk Bayrağı ve Atatürk posteri oluşturma etkinliği büyük ilgi gördü. Antalya Havalimanı'nda ise opera sanatçıları gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gün boyu süren etkinlikler sırasında çocuk yolculara da ay yıldızlı balonlar dağıtıldı.

"CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yaşını gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları Cumhuriyetin ana hedefini çağdaş medeniyetlerin seviyesine ulaşmak olarak gösterirken bunun yolunun da bilimden geçtiğini vurguluyordu. Parçası olduğumuz havacılık sektörü, Cumhuriyetimiz gibi 20. yüzyılın ve insanlığın bilimsel ilerlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı ve gelişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşitlik, bağımsızlık ilkeleriyle ve bir asra ulaşan birikimiyle yetişen insanların emekleriyle yola çıktık ve bugün dünyanın sayılı havalimanı işletmecilerinden biri haline geldik. TAV Havalimanları olarak, Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlıyız," dedi.

TAV Havalimanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet'in Kadınları: 1923-2023" sergisini yolcularla buluşturmuştu. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın işbirliğiyle oluşturulan ve Cumhuriyet'in 100 yılında farklı zaman, kültür, eğitim ve coğrafyalardan elli Cumhuriyet kadınının biyografileri ve fotoğraflarından oluşan sergi Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya havalimanlarında sergileniyor.