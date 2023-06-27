Turkcell Platinum Park'ta Ormanda Işık Festivali Başlıyor

Turkcell Platinum Park, dünyanın takip ettiği Lights & Dreams "Ormanda Işık Festivali"ni ağırlamaya hazırlanıyor. Festival, Türkiye'ye özel yeni ve özgün içeriğiyle "büyülü" bir dünyanın kapılarını açacak.

Turkcell Platinum Park, dünyanın takip ettiği Lights & Dreams "Ormanda Işık Festivali"ni ağırlamaya hazırlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye özel yeni ve özgün içeriğiyle "büyülü" bir dünyanın kapılarını açan festival, 29 Haziran'da başlıyor.

Tasarımcılar, senaristler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekibin hazırladığı festival, ziyaretçilerini ışık enstalasyonları içinde bugüne kadar hiç görmedikleri bir dünyaya götürecek. Eğlenceli ve etkileyici sürprizler, eylül ayının sonuna kadar ormanın her yerinde ziyaretçileri bekliyor olacak.

25 bin aydınlatma, 3 kilometre ipek

Katılımcılar, 25 bin aydınlatma ve 3 kilometre ipeğin kullanıldığı, 50 bin metrekare alana kurulu festivalde 30'dan fazla temayla karşılaşacak.

Hem çocukların hem eğlenmeyi seven yetişkinlerin fantastik bir öyküyü izleyecekleri festivalde, ziyaretçiler ormana girdiklerinde masalsı dünyaya geçiş yapacak.

Işığın yaşamın kaynağı olarak betimlendiği bu dünyaya girenler; periler, elfler, kurtlar, aslanlar, çiçekler ve fantastik mekanlarla karşılaşacak.

Ziyaretçiler, Peri'nin yaşamın devamı için gerekli olan ışığı yeniden bulma arayışına eşlik edecek. Çocuk oyun alanı ise çocukların ilk kez görüp deneyimleyebileceği özel kurgular içerecek.

Biletlere ayrıcalıklı Platinum indirimi

Turkcell Platinum üyeleri, festivalin biletlerini yüzde 15 indirimli alabilecek.

Platinum mobil uygulaması üzerinden edindikleri şifreyi festivalin internet sayfasında bulunan bilet satın alım adımında kullanan tüm Platinum üyeleri indirimden yararlanabilecek.

İstanbul Ayazağa'da kurulu Turkcell Platinum Park'taki festivalle ilgili tüm detaylar www.lightsdreams.com sitesinden takip edilebiliyor.