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Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch

Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch
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Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı, vakıf yararına düzenlediği brunch etkinliğini İstanbul'un eşsiz mekânlarından Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya gelen destekçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kadınların güçlenmesine yönelik projelere verilen destek vurgulandı. Etkinlikte elde edilen gelir, vakfın yardım projelerinde kullanılacak.

Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı (Türkadvak), vakıf yararına düzenlediği brunch etkinliğini bu yıl İstanbul'un eşsiz mekânlarından Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirdi. Etkinlikte elde edilen tüm gelir, vakfın yardım projelerinde kullanılmak üzere bağışlandı.

Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch

Vakıf Başkan Vekili Nuray Güllü ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen brunch, sosyal sorumluluk bilinciyle bir araya gelen destekçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, kadınların güçlenmesine yönelik projelere verilen destek vurgulandı.

Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch

Türkadvak, sadece yardım projeleriyle değil, eğitime katkı sağlayan çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Öncü Köyü'nde devlet okulunda öğrenim gören çocukların yazdığı hikâyelerden oluşan bir kitabın basımına destek verildi. Çocukların kendi kalemlerinden çıkan öykülerin kitaba dönüşmesiyle, hem özgüven kazanmaları hem de yazma ve okuma sevgisinin gelişmesi amaçlandı.

Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch

Türkadvak, dayanışmanın ve eğitimin gücüyle daha güçlü bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch

Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch

Türkadvak'tan Fuat Paşa Yalısı'nda anlamlı brunch

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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