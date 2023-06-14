Türk Ocaklılar Eskişehir Şubesi Yıl Sonu Mesiresi Yaptı

Türk Ocaklılar Eskişehir Şubesi Milli Mefküre Mektebi mezuniyet töreninden sonra geleneksel hale gelen yıl sonu mesiresi yaptı.

Yıl içerisindeki faaliyetlerin bitmesi ve ocak bünyesindeki Milli Mefküre Mektebi mezuniyet töreninden sonra yapılan geleneksel yıl sonu mesiresinde mezun olan öğrenciler, ocaklı aileler ve vatandaşlar, iş adamı ve ocak üyesi Ali Eldem'e ait olan Sarıcakaya İlçesi'ndeki Kozlu Bahçe'de buluştular. Misafirlere her sene olduğu gibi bu sene de Güney Türkistanlı (Afganistan'ın Kuzeyi) Doktor Kerim Ehsan tarafından yapılan Türkistan pilavı ikram edildi. Yemekten sonra ocaklı gençler ve aileler gün boyu devam eden çuval ve halat çekme yarışı gibi çeşitli yarışmalarla coşkulu bir şekilde eğlendiler. - ESKİŞEHİR