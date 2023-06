Areda Survey'in yaptığı sosyometre araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 72'si babalarına her konuda güveniyor. Araştırmaya göre kadınların yüzde 5,7 oranıyla erkeklere göre babalarına daha fazla güven duyduğu görülüyor.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 72'si babasına her konuda güvenirken, yüzde 2,2'si hiç güvenmediğini belirtiyor. Araştırmada 'Babanıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?' diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 72'si her konuda güvenirim, yüzde 20,9'u bazı konularda güvenirim, yüzde 2,2'i ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 2,7'si fazla güvenmem, yüzde 2,2'si hiç güvenmem cevabını verdi. Aynı soru 2022'de sorulduğunda yüzde 61,1'i her konuda güvenirim, yüzde 29,3'ü bazı konularda güvenirim, yüzde 1,3'ü ne güvenirim ne güvenmem, yüzde 1,5'i fazla güvenmem, yüzde 6,8'i hiç güvenmem cevabını vermişti.

KADINLAR ERKEKLERE ORANLA BABALARINA DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırmaya göre kadınların yüzde 74,8'i babalarına her konuda güven duyarken, erkeklerin yüzde 69,1'i her konuda güven duyduğunu belirtiyor. Araştırmada kadınların yüzde 5,7 oranıyla erkeklere göre babalarına daha fazla güven duyduğu görülüyor.

METEDOLOJİ

Araştırma, Türkiye genelinde kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.