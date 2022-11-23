Türk genci timsahı hapur hupur yedi, verdiği tepki videodan daha bomba
Yaşam Haberleri
Dünyayı gezen bir Türk genci, ilk kez timsah eti denedi. Eti yedikten sonra yüzünü ekşiten gencin verdiği tepki, sosyal medyada çok sayıda görüntülenme aldı.
Dünyayı gezerken çeşitli videolar çeken Türk genci Sezer Cemil Eroğlu'nun Tayland'dan paylaştığı video viral oldu.
YÜZÜNÜ EKŞİTTİ
Sezer Cemil Eroğlu hayatında ilk defa timsah eti denedi. ifadesinden tadından hoşlanmadığı anlaşılan Eroğlu'nun videosu binlerce kişi tarafından izlendi.
TAVUK ETİNE BENZİYOR
Eroğlu'nun şişe takarak yediği timsah etinin, Türkiye'de tüketilen etler arasından en çok tavuk etine benzediği öğrenildi. Bilindiği üzere ülkemizde timsah eti satışı yapılmıyor.