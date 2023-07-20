Ankara'da dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrakları ile donatılan Muharrem Dalkılıç'ın evi vatandaşların ilgi odağı oldu. Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç ise evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.

- Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattığı evi ilgi odağı oldu

ANKARA - Ankara'da dört bir yanı Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrakları ile donatılan Muharrem Dalkılıç'ın evi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Çankaya'da yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Dalkılıç, duyduğu yoğun sevgiden dolayı yaşadığı evin her yanına Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı. Posterler ve bayraklarla donatılan ev ise çevredekilerin beğenisini topladı. Kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dalkılıç ise evini bu şekilde donatmaya devam edeceğini söyledi.

"Atatürk, hayatını bu vatan için kurşunların önüne koymuştur"

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaca sevilmesi gereken bir kişi olduğunu söyleyen Dalkılıç, "Hiçbir menfaat gözetmeden yüreğimdeki sevgiyle yaptığım bir olay. Başka hiçbir şeyi olması mümkün değil. Çocukluğumdan gelen sevgimle ilgili. Atatürk, hayatını bu vatan için kurşunların önüne koymuştur. Halkın da iman gücüyle, her şeyiyle bir bütün olup tüm dünyaya diz çöktüren, diz çöktürdüklerinin bile saygı duyduğu biri. Bu insanı sevmemek mümkün değil" dedi.

"Unutulmamasını isterim"

Olumlu olduğu kadar olumsuz tepkilerle de karşılaştığını ifade eden Dalkılıç, "Buraya iki ay önce taşındım ve böyle bir şey yaptım. Olum ve olumsuz tepkilerle karşılaştım. Herkesin tepkisine de saygı duyuyorum. Dün bir hanımefendi geldi buraya. Çay ikram ettik kendisine. Çok memnun kalıp gitti. Atatürk dünya lideridir. Saygın bir insandır. Unutulmamasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Bayrağımız, şehitlerimizin kanını yansıtıyor"

Bayrak sevgisi hakkında da konuşan Dalkılıç, "Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazıp paltosuz vefat etmiştir. Vefasızlık görmüştür. Yazmış olduğu şiiri para karşılığında değil, içten gelen vatan sevgisi ile yazmıştır. Bu çok büyük anlam taşımaktadır. Bayrağımız, şehitlerin kanını yansıtarak bütün dünyaya örnek olduğunu anımsatıyor bana" diye konuştu.