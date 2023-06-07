Turhal'da Millet Bahçesi genişliyor

Turhal Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocakavak Millet Bahçesi'nin genişletilmesi için ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Bahçede aileler için kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş alanları, trafik eğitim pisti, otopark ve Turhal'ın en büyük oyun grubu yer alacak.

Turhal Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kocakavak Millet Bahçesi'nden sonra alanın genişletilmesi için başlatılan ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk etap Millet Bahçesi'nin hemen arka kısmında yapımına devam edilen bahçede, aileler için kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş alanları, trafik eğitim pisti, otopark ve Turhal'ın en büyük oyun grubunun yer alacağı belirtildi.

Belediye Başkanı İlker Bekler, 22 adet kaydırak, çeşitli ebatlarda salıncaklar, tahterevalliler ve trambolinlerden oluşacak oyun grubu sayesinde bahçeye gelen ailelerin, çocuklarıyla birlikte eğlenceli ve kaliteli vakit geçirme imkanı bulacağını vurgulayan Bekler, "Turhal'ı hazırlamaya devam ediyoruz. Kullanıma hazırlanmaya başlanan oyun grubunun 22 tane kaydırağı var, dokuz buçuk metre olacak. Bildiğimiz kadarıyla bölgede eşi benzeri olmayan bir oyun grubu ve diğer kompleksleri hazırlıyoruz. İnşallah güzel bir yaz Turhal'ı bekliyor." ifadelerini kullandı.