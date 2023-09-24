Turhal'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Turhal'da bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Turhal'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlerin artması üzerine Turhal Şeker Fabrikası ile Zile Belediyesine ait itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler çatıya uzatılan merdiven yardımı ile alevlere müdahale etti.

Polis, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Binanın çatısında hasar oluştu.