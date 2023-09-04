Turgutlu'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir dükkanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesindeki bir dükkanda yangın çıktı.

Yangın, Turgutlu ilçesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedek parça işi yapan dükkandan birden alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA