Turgutlu'da çıkan ot yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan ot yangını, ekipler tarafından ormana ve tavuk çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otlukta çıkan yangın korkuttu. Alevler ormana ve yakındaki tavuk çiftliğine sıçramadan itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü.

Turgutlu'nun kırsal Aşağı Bozkır Mahallesi'ndeki otlukta bugün saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevlerin yakındaki ormana ve tavuk çiftliğine sıçrama ihtimali korkuttu. Ekiplerin müdahalesiyle alevler daha fazla büyüyüp, ormana ve tavuk çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.