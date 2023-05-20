Turgutlu'da 2. Toplu Sünnet Şöleni düzenlenecek

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 2. Toplu Sünnet Şöleni, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sünnet düğünü yapma imkanı olmayan ailelere yönelik düzenlenen şölen kapsamında sünnet edilen 137 çocuk için sünnet eğlencesi yapılacak.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 2. Toplu Sünnet Şöleni, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Turgutlu Belediyesi , toplu sünnet şölenini ikinci kez gerçekleştirecek. Sünnet düğünü yapma imkanı olmayan ailelere yönelik Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği ile organize edilen şölen kapsamında sünnet edilen 137 çocuk için sünnet eğlencesi yapılacak.

2. Toplu Sünnet Şöleni, 21 Mayıs Pazar günü Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden saat 17.00'de sünnet gezmesiyle başlayacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sünnet düğünü eğlencesi yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak, çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak amacıyla Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle 2. Toplu Sünnet Şöleni'mizi gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi çocuklarımızın bu mutluluğunu ve heyecanını paylaşmaya, şölenimize katılmaya davet ediyorum" dedi.