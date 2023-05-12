Turgutlu Belediyesi ekipleri kentte bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yol yenileme, parke döşeme, boyama ve tamirat gibi çalışmaları program dahilinde sürdürüyor. Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, ekiplere kolaylıklar diledi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde kentin farklı noktalarında bakım, onarım, tamirat, yenileme ve boyama çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkmen yolunda yol kaldırma işlemlerini tamamladıktan sonra Geniş Sokak'ta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başladı. İlgili sokaklarda çalışmalar sonucunda toplam 3 bin metrekare parke ve bordür taşı döşenerek yol yenilenmiş olacak.

Ekipler, Yedieylül Mahallesi'nde de yol yenileme çalışmaları kapsamında Kutluk ve Kelebek sokaklarda parke döşeme çalışmalarını tamamlarken; Tunca, Dilek ve Seyhan sokaklarda parke döşemesi sürdürülüyor. Bahçe Sokak'ta 1500 metrekarelik parke döşemesi de sona erdi. Ekipler, Muradiye Sokak, Osmangazi Caddesi ile Akbaş Sokak'ta tamirat işlemlerinin sona ermesinin ardından program dahilinde Yakıcı Sokak, İsmailcik Deresi Sokak, Üzümlü Sokak ile Evin Sokak'ta parke tamiratı çalışmaları yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Selvili Cami iç boyama ile Urganlı Jandarma Karakolu dış cephe boyama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz kentimizde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından belirlenen program dahilinde ve imkanlarımız doğrultusunda gerekli tüm çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.