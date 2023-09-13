Tur Midibüsü Alt Geçitte Sıkıştı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü, alt geçitten geçerken sıkıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alt geçitten geçmek isteyen tur midibüsü, aracın yüksek olması nedeniyle geçitte sıkıştı. Araç sürücüsünün midibüsün üzerindeki havalandırmayı dikkate almaması nedeniyle meydana gelen kazada, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaza; Zeynel Şenol Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak'tan Manavgat Şelalesi istikametine seyir halindeki Gökmen Özdemir'in kullandığı 07 S 8797 plakalı tur midibüsünün üzerindeki havalandırma bölümü köprü girişinde bulunan alt geçitten geçmek isterken sıkıştı.
İçerisinde yolcu bulunmayan tur midibüsü sürücüsünün aracın yüksekliğini dikkate alıp, üzerindeki havalandırma kısmını dikkate almaması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. 3 metre yüksekliğindeki alt geçide sıkışan midibüs, sürücünün yoluna devam etmek istemesi yüzünden üzerindeki havalandırma bölümü yerinden koparak yola düştü.
Tur midibüsünün alt geçitte sıkışması nedeniyle Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından alt geçit girişinde gerekli önlemler alındıktan sonra midibüs geri geri gelmek suretiyle sıkıştığı yerden kurtuldu. - ANTALYA