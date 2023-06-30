Tunceli Valiliği'nden Munzur ve Pülümür çayları uyarısı
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Tunceli Valiliği, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle çayların debisinin yükseldiği belirtilirken, akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olduğu ifade edildi.
Tunceli Valiliği, vatandaşlardan, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Valilikten yapılan açıklamada, eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debisinin yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, "Akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın olası boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.