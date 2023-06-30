Tunceli Valiliği'nden Munzur ve Pülümür çayları uyarısı

Tunceli Valiliği, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle çayların debisinin yükseldiği belirtilirken, akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olduğu ifade edildi.