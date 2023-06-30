Üye Girişi
Haberler
Tunceli Valiliği'nden Munzur ve Pülümür çayları uyarısı

Tunceli Valiliği'nden Munzur ve Pülümür çayları uyarısı

Yaşam Haberleri

Tunceli Valiliği, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle çayların debisinin yükseldiği belirtilirken, akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olduğu ifade edildi.

Tunceli Valiliği, vatandaşlardan, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debisinin yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın olası boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Yaşam

Tunceli Valiliği kar Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title