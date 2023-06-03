Tunceli'de Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Tunceli'de organize edilen 'Uçurtma Şenliği'nde çocuklar keyifli vakit geçirdi. Tunceli Belediyesi, Onur Uçurtma ve Polinity Group işbirliğinde, İsmet İnönü Mahallesi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi. Aileleriyle etkinliğe katılan yüzlerce çocuk, rengarenk uçurtmalarını gökyüzünde uçurdu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkan yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı.