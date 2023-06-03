Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tunceli'de Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Tunceli'de Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Tunceli'de organize edilen 'Uçurtma Şenliği'nde çocuklar keyifli vakit geçirdi. Tunceli Belediyesi, Onur Uçurtma ve Polinity Group işbirliğinde, İsmet İnönü Mahallesi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi. Aileleriyle etkinliğe katılan yüzlerce çocuk, rengarenk uçurtmalarını gökyüzünde uçurdu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkan yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı.

Tunceli'de organize edilen "Uçurtma Şenliği"nde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Tunceli Belediyesi, Onur Uçurtma ve Polinity Group işbirliğinde, İsmet İnönü Mahallesi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Aileleriyle etkinliğe katılan yüzlerce çocuk, rengarenk uçurtmalarını gökyüzünde uçurdu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkan yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Yaşam

Tunceli Belediyesi Uçurtma Şenliği Tunceli Fatih Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title