Tunceli'de Trafik Denetimlerinde 856 Sürücüye Hız İhlali Cezası
Tunceli'de son 1 ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 469 araç kontrol edildi, 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı.
Tunceli'de son 1 ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 469 araç kontrol edildi, 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki uygulamalarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Ekipler, il genelinde trafik ihlallerinin önlenmesi, sürücüleri trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek amacıyla çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, kent genelinde son 1 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 16 bin 469 araç kontrol edilirken 1763 sürücüye idari işlem uygulandı.
Denetimlerde 856 sürücüye hız ihlali yaptığı için ceza kesildi, 37 sürücünün de ehliyetine el konuldu.