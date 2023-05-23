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Tunceli'de soyu azalan lekeli semender görüntülendi

Tunceli'de soyu azalan lekeli semender görüntülendi

Yaşam Haberleri

Tunceli merkeze bağlı Suvat köyünde bir vatandaş, koruma altında bulunan ve soyu azalan lekeli semenderi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Tunceli'de lekeli semender böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de soyu azalan ve koruma altında bulunan lekeli semender görüntülendi.

Tunceli merkeze bağlı Suvat köyünde bir vatandaş, koruma altında bulunan ve soyu azalan lekeli semenderi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yağışın ardından çıkan ve kayıt altına alınan Salamandridae familyasına ait bir tür olan lekeli semender, koruma altında bulunuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Tunceli Yaşam Haberler

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