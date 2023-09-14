Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'de Atatürk Mahallesi'nde çevresinde evler bulunan kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde çevresinde evler bulunan kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam