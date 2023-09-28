Tunceli'de Munzur Gözeleri'nde Çevre Temizliği Etkinliği

Tunceli'de, aralarında kaymakam ve belediye başkanının da bulunduğu 200 kişilik grup, Munzur Gözeleri'nde çevre temizliği yaptı. Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri, her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

TUNCELİ'de, aralarında kaymakam ve belediye başkanının da bulunduğu 200 kişilik grup, sarp kayalardan akan ve 40 su kaynağından oluşan, her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri'nde çevre temizliği yaptı.

Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Efsaneye göre; Munzur isimli çobanın elinde tuttuğu kovadaki sütün yere dökülmesiyle ortaya çıkan Munzur Gözeleri, binlerce yıldır koruduğu gizemi ve 40 gözeden akan suyuyla ziyaretçilerini etkiliyor. İlkbahar ve yaz döneminde yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Ovacık ilçesi ve Munzur Gözeleri, ziyaretçilerin doğaya attığı çöplerden dolayı kirli görüntüye sahip oldu. Ovacık Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, doğanın korunması ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla çevre temizlik etkinliği düzenledi. Aralarında Kaymakam İsmail Erdoğan'ın, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Çolaker'in, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir'in, kurum amirlerinin, polislerin, askerlerin, öğretmenlerin ve vatandaşların bulunduğu yaklaşık 200 kişi, ilçe merkezinden Munzur Gözeleri'ne kadar 17 kilometrelik alanda temizlik yaptı. Kamyonlara konulan plastik, naylon ve şişe gibi atık malzemeler, ilçe çöplüğüne taşındı. (DHA)