Tunceli'de Mahsur Kalan 2 Kadın Kurtarıldı
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Tunceli'nin Gökçek köyünde hayvan otlatırken dağlık alanda mahsur kalan 2 kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve MEB AKUB ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri zorlu arazi şartlarında yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından kadınları buldu ve kurtardı. Kadınlar sağlık kontrollerinin ardından evlerine götürüldü.
Tunceli'de dağlık alanda hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın ekipler tarafından kurtarıldı.
İl merkezine bağlı Gökçek köyünde yaşayan F.K. ve S.K, arazide hayvan otlatırken dağlık alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.
Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün sonunda kadınların bulunduğu alana ulaştı.
Ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından evlerine götürüldü.