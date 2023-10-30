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Tunceli'de Mahsur Kalan 2 Kadın Kurtarıldı

Tunceli'nin Gökçek köyünde hayvan otlatırken dağlık alanda mahsur kalan 2 kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve MEB AKUB ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri zorlu arazi şartlarında yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından kadınları buldu ve kurtardı. Kadınlar sağlık kontrollerinin ardından evlerine götürüldü.