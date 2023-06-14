Tunceli'de koruma altına alınan yaban keçisi yavruları özenle bakılıyor

Tunceli'de anneleri öldüğü için koruma altına alınan yaban keçisi yavruları "Munzur" ve "Dersim", emanet edildikleri besici aile tarafından özenle bakılıyor.

Tunceli'de anneleri öldüğü için koruma altına alınan yaban keçisi yavruları "Munzur" ve "Dersim", emanet edildikleri besici aile tarafından özenle bakılıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaklaşık bir hafta önce hasta yaban keçisi ve iki yavrusunu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen DKMP personeli, araçla gittikleri milli parktan hasta keçiyi ve yavrularını alarak şubeye getirdi.

Koruma altına alınan hasta yaban keçisi öldü, yavruları ise öksüz kaldı.

DKMP görevlileri de ikiz yaban keçisi yavrularının daha sağlıklı büyüyebilmesi için Ovacık ilçesinde yaşayan besici Umut Can Yarar ile iletişim kurdu.

Ekipler, daha sonra yaban keçilerini ilçeye götürerek Mercan Dağları'nda yayla yaşamı süren Yarar'a emanet etti.

Yarar, şimdilerde kendi koyun ve keçilerinin yanı sıra yaban keçisi yavrularının bakımıyla ilgileniyor.

Hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıklarında doğaya bırakılacaklar

Zorlu yayla şartlarında mesai yapan Yarar, "Munzur" ve "Dersim" adını verdiği erkek ve dişi yaban keçilerinin günde 6-7 defa "Sümbül" ve "Nergis" isimli keçiler tarafından emzirilmesini sağlıyor.

Bölgede yaban hayatının korunmasında önemli görev üstlenen DKMP ekipleri de belirli aralıklarla Yarar'ı ziyaret ederek, yaban keçilerin genel sağlık durumuna ilişkin kontroller yapıyor.

Sevimli halleriyle ilgi odağı olan yavrular, hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Besici Umut Can Yarar, AA muhabirine, DKMP görevlilerinin kendisiyle irtibata geçmesinin ardından yaban keçisi yavrularının bakımını üstlendiğini söyledi.

Yaban keçilerini çok sevdiğini belirten Yarar, "Günün belirli saatlerinde onları keçilerime emdirerek karınlarını doyuruyorum. Çünkü, yaban keçi yavrularının mideleri küçük ve normal keçiler gibi değil. Onlarla sıkı bir bağ kurmamaya dikkat ediyorum, tekrar doğal ortamlarına gidecekler. Yavruların bize alıştıktan sonra doğadaki yaşam koşullarını zorlaştırmak istemiyorum. Mesafeli şekilde yavruların bakımını yapıyorum ve onların hareketliliği hoşuma gidiyor." dedi.

Yarar, yaban keçiler için evinin bir köşesinde yer hazırladığını ve onlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini ifade etti.

"Onlar da artık ailemizin bir üyesi oldu"

Oğlaklardan erkek olanın adını "Munzur", dişi olanın adını da "Dersim" koyan Yarar, "Beslenme saatleri yaklaşınca evden çıkıp ahıra geliyorlar, keçilerin meradan geldiğini kontrol ediyorlar. Eğer keçiler gelmemişse tekrar eve dönüyorlar. Onlar da artık ailemizin bir üyesi oldu, bizimle güzel vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

Yarar, vatandaşların doğada gördükleri yaban hayvanlarına dokunmamaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"DKMP ekipleri sürekli gelip yaban keçi yavrularını kontrol ediyor. Hayvanların şu an sağlık durumu çok iyi. Geçenlerde bir tanesi rahatsızlık yaşadı, tedavi ettik. En iyi koşullarda yavruların bakım ve beslenmelerini yapmaya çalışıyoruz. Yaban keçilerini iki kıl keçisine emdiriyorum. Keçilerimin de birinin adı Sümbül diğerinin ise Nergis."

Yaban keçi yavrularının ahırına neşe kattığını vurgulayan Fincan Yarar da hayvanlara çok alıştığını dile getirdi.

Yarar, "Onlar annesiz kalmış, biz de anne şefkatiyle onları besliyoruz, bakıyoruz. Onların karnını doyurması ve büyümesi bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.