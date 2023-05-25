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Tunceli'de Koruma Altına Alınan Tilki Yavrusu Doğal Ortamına Salınacak

Tunceli'de Koruma Altına Alınan Tilki Yavrusu Doğal Ortamına Salınacak

Yaşam Haberleri

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanda bulunarak koruma altına alınan tilki yavrusu, gerekli bakımın ardından doğal ortamına salınacak.

İlçenin Paşadüzü köyü mevkisinde tilki yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, hayvanı bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi.

Burada koruma altına alınan tilkiye, hazırlanan özel yuvasında günün belirli saatlerinde süt veriliyor.

Ekiplerce açık alana çıkarılan tilki yavrusu, otların arasında geziniyor.

Yavru tilki, kendi başına yaşayabilecek duruma geldikten sonra doğaya salınacak.

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Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Yaşam Haberler

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