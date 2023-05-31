Tunceli'de Koruma Altına Alınan Angıt ve Yavruları Doğaya Salındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunarak koruma altına alınan angıt ve yavruları, bakımlarının ardından doğal ortamına bırakıldı. İlçenin Akpazar beldesinde dişi angıt ve 10 yavrusunu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunarak koruma altına alınan angıt ve yavruları, bakımlarının ardından doğal ortamına bırakıldı.

İlçenin Akpazar beldesinde dişi angıt ve 10 yavrusunu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP personeli, kuşları bulunduğu yerden alarak il merkezindeki şube müdürlüğüne getirdi.

Burada koruma altına alınan angıt ve yavrularına, veteriner tarafından iki gün boyunca bakım ve besleme yapıldı.

Angıt kuşları, araçla tekrar bulundukları yere götürülerek sulak alana bırakıldı.