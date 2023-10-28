Tunceli'de hafif ticari araç uçuruma düştü: 2 yaralı

TUNCELİ'de uçuruma düşüp, yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Tunceli- Ovacık istikametindeki Babaocağı köy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, uçuruma düştü. 20 metre sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilmeyen sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve MUDAK ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)