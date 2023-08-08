Tunceli'de Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren 21 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Nazımiye'ye bağlı Büyükyurt köyünde Pülümür Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte çaya giren ve yüzme bilmediği öğrenilen Ali Kargal, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Tunceli'den, AFAD, 112, itfaiye ekipleri ile Pülümür ilçesinden jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çayda yaptığı aramada Kargal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çaydan çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TUNCELİ