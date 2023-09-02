- Tunceli'de en 'tatlı' festival

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 24. Geleneksel Bal Festivali düzenlendi.

Tunceli'nin organik bal üretimiyle tanınan Pülümür ilçesinde belediye öncülüğünde 24. Geleneksel Bal Festivali gerçekleştiriliyor. Festivalin açılışında konuşan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ilk festivalin 1989 yılında dönemin kaymakamı ve belediye başkanı tarafından düzenlendiğini söyledi. Dönemsel yaşanan sorunlardan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle festivalin kesintiye uğradığını belirten Başkan Tosun, "Pülümür ilçemize baktığımızda kaynak sularının bolluğu, yeşil bir coğrafyaya sahip olmasının avantajlarının bizim için şans olduğunun farkındayız. Geçmişten aldığımız bu coğrafyayı temiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmek istiyoruz. Festivalimiz bu anlamda da çok değerlidir. içeriğinin insan, doğa, ekoloji, yaban hayatı olması, arı ile çiçeğin buluşması bizler için örnektir" dedi.

Bir kilo bal yapmak için arı kolonisinin 14 milyon çiçeğe konduğunu ifade eden Tosun, "Bir kilo bal için 3 kilogram nektar toplamak gerekiyormuş. İnsan yeryüzünde olmasa dahi doğa varoluşunu devam ettirebilir. Oysa bütün ömrü boyunca bir çay kaşığı bal üreten bir minik canlı olmasa insan dünya üzerinde en fazla dört yıl kalabiliyormuş. Bu bilinçle hareket ederek doğaya, çevreye, canlıya böyle bakarak ekolojik dengeyi korumayı ve geliştirmeyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Munzur ve Pülümür vadileri hakkında verilen koruma statüsüne değinen Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Yine festivalimizin temasına uygun Cumhurbaşkanlığının 28 Ağustos 2023 tarihinde almış olduğu karar ile Pülümür Vadisi ve Ovacık Munzur Vadisinin potansiyel doğal sit alanı koruma statüsüne alınmasının da son derece yerinde bir karar olduğunu gerek bizler gerekse de halkımızda memnuniyet oluşturduğunu ve önemli bir karar olduğunu belirtmek isterim. Kapasitenin üzerinde bölgede hayvan olması hem doğa tahribatına hem de arıcılık faaliyetlerine zarar vermektedir. Bu konuda yürütmüş olduğumuz hukuki sürecin bir şekilde sonuçlanması bizleri son derece mutlu edecektir" şeklinde konuştu.

Tosun, gerek projelerine gerekse de festival programına destek olan kurum ve kişilere teşekkür etti.

Pülümür Merkez Mahallesi Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Ateş'in arıcıların sorunlarına ilişkin konuşma yaptığı açılış programı katılımcılara bal ikramı ile sona erdi.

Arı üreticilerinin ziyaret edileceği program, akşam düzenlenecek konserle sona erecek.