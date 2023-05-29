Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Tunceli'de Dere Taşkını

Yaşam Haberleri

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Meydana gelen taşkın nedeni ile çevrede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak yağış nedeniyle dere taştı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından Çemişgezek ilçesinde öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun sağanak yağış nedeni ile Paşacık köyünde bulunan Soğuk Pınar Deresi taştı. Meydana gelen taşkın nedeni ile çevrede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Yaşam

Çemişgezek Tunceli Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title