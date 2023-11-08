Tunceli'de cip uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Tunceli'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlanan cipteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kavun köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, kontrolden çıkarak 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Cipteki 5 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, Afad, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.