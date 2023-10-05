Tunceli'de Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Şeref Uçar hayatını kaybetti. Uçar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Büyükyurt köyünde ikamet eden 59 yaşındaki Şeref Uçar, bahçesindeki ağaçtan ceviz toplarken yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
Uçar'ın yaralandığını gören ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine köye giden ekipler, yaralıyı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Uçar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam