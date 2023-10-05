Haberler ›› Yaşam ›› Tunceli'de Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Şeref Uçar hayatını kaybetti. Uçar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.