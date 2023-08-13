Tunceli'de çaya giren kişi boğuldu
Yaşam Haberleri
Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde serinlemek için çaya giren bir kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Olayın ardından ekipler seferber oldu ancak kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde serinlemek için çaya giren kişi boğuldu.
Kutudere mevkisindeki Pülümür Çayı'na serinlemek için giren 27 yaşındaki Servet Ş, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.
Dalgıç ekiplerinin arama çalışmasıyla sudan çıkarılan Servet Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Servet Ş'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Yaşam