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Tunceli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'de Moğultay Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bazı odaları ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.