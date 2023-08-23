Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı görüntülendi. Türleri araştıran Salim Tufan tarafından bulunan tavşan, Orta Anadolu ve Batı Anadolu ovaları ile Doğu Anadolu'nun yaylarında yaşamaktadır.