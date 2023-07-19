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Tunceli'de aracın çarptığı ayı telef oldu

Yaşam Haberleri

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ayı telef oldu. Belediye veteriner ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası ayı başka bir alanda gömüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aracın çarptığı ayı telef oldu.

Edinilen bilgilere göre vatandaşlar Pülümür çayı yakınlarında vücudunda yaralar olan ölmüş bir ayı ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye belediye veteriner ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Belediye ekipleri tarafından alınan ayı yapılan inceleme sonrası başka bir alanda gömüldü. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Tunceli Yaşam Haberler

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