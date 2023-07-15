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Tunceli'de aç kalan yaban domuzları şehre indi

Yaşam Haberleri

Tunceli'de aç kalan yaban domuzları, şehir merkezine kadar indi. Uzun süre sokaklarda yiyecek arayan yaban domuzları, sokak köpeklerinin kovalamasının ardından yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Tunceli'de aç kalan yaban domuzları şehre indi

TUNCELİ - Tunceli'de aç kalan yaban domuzları, şehir merkezine kadar indi. Uzun süre sokaklarda yiyecek arayan yaban domuzları, sokak köpeklerinin kovalamasının ardından yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Tunceli'de aç kalan yaban domuzları, merkez Atatürk Mahallesi'ne kadar indi. Sürü halindeki yaban domuzları uzun süre sokaklarda ve site önlerinde yiyecek aradı. Sokak köpeklerinin kovalamasının ardından yeniden ormanlık alana doğru giden yaban domuzlarının o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'de yaban domuzları, sık sık yiyecek aramak için şehir merkezine kadar iniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yoleri - Yaşam

Tunceli Yaşam Haberler

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