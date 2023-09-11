Tufanbeyli'de Motosiklet Kazası Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Cafer Kaşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada bir kişi daha yaralandı ve tedavisi devam ediyor.