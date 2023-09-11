Tufanbeyli'de Motosiklet Kazası Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Cafer Kaşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada bir kişi daha yaralandı ve tedavisi devam ediyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Cafer Kaşan, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayarcık Mahallesi'nde 7 Eylül'de iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan Kaşan, tedavisinin sürdüğü Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaşan'ın cenazesinin Kayarcık Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kayarcık Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan D.B, Cafer Kaşan ve Ahmet Alperen Önal önce Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Kazada, sürücü Ahmet Alperen Önal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. D.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.