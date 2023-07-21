TREDER'in geliştirdiği afet treyleri depremzedelere yardım sağlıyor

TREDER tarafından geliştirilen afet treyleri, depremzedelerin sağlık, beslenme ve enerji gibi ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamak için kullanılıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hayata geçirilen proje, mobil araçlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Treylerlerde tam otomatik mutfak, sağlık odası, tuvalet ve banyo gibi alanlar bulunuyor. Enerjisini güneş panellerinden alan treylerler, afet bölgelerine hızlı bir şekilde ulaşabilmek için tasarlandı.

Treyler Sanayicileri Derneğince (TREDER) geliştirilen "afet treyleri", depremzedelerin sağlık, beslenme ve enerji gibi ihtiyaçlarını tek noktadan karşılama imkanı sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından harekete geçen Türk treyler sektörü temsilcisi TREDER, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunması amacıyla "Afet Treyleri" projesini hayata geçirdi.

TREDER üyesi firmalar ve tedarikçileri tarafından gönüllülük esasıyla Sakarya'da üretilen mobil araç, afetzedelerin sağlık, beslenme ve enerji gibi temel ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacak.

Saatte 600 ekmek ve 600 kişilik çorbanın üretilebildiği tam otomatik mutfağa sahip treylerde, 22 malzeme dolabı, 2 ton atık su, 2 ton temiz su deposu, 4 kişilik oda, 50 kWh jeneratör, 20 kişilik telefon şarj ünitesi, her türlü makine ve ekipmanın bulunduğu oda ile erkek ve kadınlar için vakum sistemiyle çalışan tuvalet ve banyolar yer alıyor.

Enerjisini tamamen güneş panellerinden karşılayan treylerde, afetzedeler için doktor muayenesinin yapılabileceği sağlık odası da bulunuyor. Odada ayrıca ilaçların muhafaza edilebileceği ısıtıcı ve soğutucular da mevcut.

"Türkiye'nin her tarafına yetişecek şekilde hazır"

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, AA muhabirine, depremlerin ardından seferber olduklarını, prefabrik evlerin taşınması için araçları tahsis ettiklerini, bölgeye ayni ve nakdi yardım yaptıklarını anlattı.

Hatay ve İskenderun'da iki okulda tam teşekküllü robotik kodlama sınıfı açtıklarını anlatan Şentürk, talep olması durumunda devamını sağlayacaklarını dile getirdi.

Şentürk, Türkiye'nin sık sık afetlerle karşı karşıya kaldığını, son depremin afetlere yeteri kadar hazır olunmadığını gösterdiğini vurgulayarak, "Dernek olarak afet bölgelerine acil ulaşmak için böyle bir tasavvurumuz oldu. Şu anda Allah göstermesin afet olduğu zaman Afet Treyleri Türkiye'nin her tarafına yetişecek şekilde hazır." diye konuştu.

Tam teşekküllü aracın dünyada benzerinin olmadığını söyleyen Şentürk, "İçinde mutfağı, tuvaleti, banyosu, her türlü cerrahi müdahale odasına kadar ne gerekiyorsa var. Dışarıdan hiçbir yaşam malzemesi almadan afetzedelerin tedavisi yapılabilecek durumda." ifadesini kullandı.

Şentürk, projenin firma üyeleri ve tedarikçilerin bağışlarıyla tamamen gönüllülük esasıyla yapıldığına değinerek, "Devletimizin bize göstereceği AFAD, Türk Kızılay hangi kuruluş olursa oraya bağış yapmaya hazırız." dedi.

"Afetle mücadele konusunda öncülük yapıp farkındalık yaratmak istedik"

Afet Treyleri Projesi Yöneticisi ve Özünlü Damper CEO'su Ufuk Özünlü de deprem bölgesinde yaşanan bütün problemleri listeledikten sonra bu ürünü tasarladıklarını kaydetti.

Şu anda 5 treyler tasarladıklarını, bunun en komplike ve kompakt olanı olduğunu aktaran Özünlü, "Treyler, 4 tuvalet, 2 banyo, barınma için 4 kişilik oda, sağlık odası, tam otomatik mutfak, alet ekipman odası, jeneratör var. Daha da önemlisi her ihtimale karşı alternatifi düşündük. Treyler, enerjisini tamamen güneş panellerinden alıyor. Çatısında paneller mevcut. Tabanında su ve yakıt depoları mevcut. Aynı zamanda lojistik esnasında taşıma için dolaplar mevcut." bilgisini paylaştı.

Özünlü, afetle mücadele konusunda öncülük yapıp farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kullanılabileceği bir sürü yer var. Treyleri devletimizin belirleyeceği kuruma hibe edeceğiz. Açıkçası biz, üniversitelerde afetle mücadele dersinin, organize sanayi bölgelerinde de mesleki yeterlilik için afetle mücadele sertifikasının zorunlu hale getirilmesini, bunun dışında belediyelerin bu treylerden en az 1 tane tutması ve burada halka sürekli afetle mücadele eğitimi verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız, afetle mücadeleyi hiçbir zaman unutturmamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak."