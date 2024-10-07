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Trakya Üniversitesi Öğrencilerinden Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Karşı Yürüyüş

Trakya Üniversitesi Öğrencilerinden Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Karşı Yürüyüş
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Edirne'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, son dönemdeki kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek amacıyla siyah giyinerek yaklaşık 10 kilometre yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, seslerini duyurarak farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirttiler.

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek adına siyah giyinerek yaklaşık 10 kilometre yürüdü.

Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine tepki amaçlı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe siyah giyinerek katılan yaklaşık 500 öğrenci, Karaağaç Mahallesi'nden üniversitenin kent girişindeki Balkan Yerleşkesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre boyunca yürüdü. Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencisi Eray Süzen, insanlara seslerini duyurarak farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Süzen, "Biz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri olarak okulda son yaşanan olaylardan dolayı siyah giymek istiyorduk. Siyah giymişken bir de buraya kadar yürüyelim dedik. Sırf insanlara sesimizi duyurmak için 10 kilometre yürüdük. Herkese geldiği için teşekkür ederim. Bir erkek olarak yapılanları kınıyorum ve bu insanların kendi cinsiyetimden olduğunu düşünmüyorum. Kadınlarımız için, çocuklarımız için, ülkede olan tüm vahşet için tepkimizi koymak adına yürüdük aslında" dedi.

'ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKLER'

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ayşe Dila Varan da, şiddete maruz kalan her çocuk ve kadının yanında olduklarını anlattı. Varan, "Üniversite öğrencileri olarak son 1 ayda öldürülen 30'dan fazla kadın ve çocuk için yürüyüş yapma kararı aldık. Karaağaç'taki Güzel Sanatlar Fakültesi'nden buraya kadar yürüdük. Sağ olsun arkadaşlarımız bizi kırmadılar ve bizimle birlikte seslerini duyurmak için eşlik ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz öldürülen ve şiddete maruz kalan her kadın, çocuk ve insanın yanındayız. Asla yalnız yürümeyecekler, bunu da tekrar söylüyoruz. Bugün herkes yas amacıyla siyah giyindi. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu nedenle siyah giydik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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