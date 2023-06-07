Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Sungurlu'yu ziyaret etti

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Sungurlu'yu ziyaret etti. Arda, hastanedeki ziyarette Sungurlu ve İpsala Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Elmas'a görevinde başarılar diledi. Sungurlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, hastanedeki servislerin imkanları hakkında bilgi verdi. Ziyarette, öğretim görevlisi Emrah Aydın ve yüksekokul sekreteri Aykut Ay da yer aldı. Ayrıca Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan 'Genç-İz' sergisi açıldı ve Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin sınırların güvenliğini arttırma konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, İpsala Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Sungurlu'yu ziyaret etti.

Arda, hastanedeki ziyarette Sungurlu ve İpsala Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Elmas'a görevinde başarılar diledi.

Sungurlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, hastanedeki servislerin imkanları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, öğretim görevlisi Emrah Aydın ve yüksekokul sekreteri Aykut Ay da yer aldı.

"Genç-İz" sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Genç-İz" sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Ayhan Çetin küratörlüğünde fakültenin fuaye alanında oluşturulan serginin açılışı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Tabakoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesinin günden güne Edirne'de, Balkanlar'da ve Türkiye'de iz bırakan faaliyetlere imza attığını belirtti.

Tüzün de lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yaptığı çalışmalardan mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide akrilik ve yağlıboya tekniği ile yapılan resimler ile ahşap, metal ve taştan oluşan heykel çalışmalarından 80 eser yer alıyor.

Sergi 15 Haziran Perşembe gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, sınırların güvenliğini arttırma konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında yabancıların sayısının arttığını savundu.

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, cezaevlerindeki yabancı uyruklu kişilerin oranının toplam cezaevi nüfusuna göre yüzde 4,4 olarak gerçekleştiğini aktaran Tekin, "2016 yılında cezaevlerindeki yabancı uyrukluların toplam nüfusa oranı yüzde 2,2 iken, 2022 sonunda bu oran yüzde 4,4'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Tekin, sınırların güvenliğini arttırma konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Sınırlardaki güvenlik duvarı çalışmalarının acil olarak tamamlanması gerektiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Suça karışan göçmen ve sığınmacıların hızlı şekilde sınır dışı edilmesi ve ülkemize yeniden girişini engellemek lazım. Göçmen ve sığınmacıların eğitim çağındaki tüm çocuklarının eğitime erişimi sağlanmalı ve bu konuda hızlandırılmış¸ kurslar ve takviye dersler alınmasını sağlayacak bir mekanizma geliştirilmeli."