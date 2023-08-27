Trakya değil Yüksekova...Ayçiçek tarlası fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak mekanı oldu

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetişen ayçiçekleri Trakya'yı aratmayan görüntüler oluştururken vatandaşlar fotoğraf çekmek için bölgeye akın ediyor.

Her hafta Hakkari ve ilçelerini karış karış gezip tanıtan Gezgin ve Doğa gözlemcisi olarak bilinen öğretmen Ümit Bartın bu hafta Yüksekova'da gözde mekan olan ayçiçek tarlasını kadrajına aldı. İlçede bu sene güzel bir şekilde renk veren ayçiçek tarlası vatandaşların ilgisini çekerken, öğretmen Bartın, Trakya'yı aratmayan görüntüleri kayıt altına aldı. 10 dönümlük araziyi sarı renge boyayan ayçiçek tarlası yoldan geçenlerin uğrak mekanı oldu.

"İçinde gezen Trakya sanır"

Trakya'yı aratmayan görüntüler sunduğunu belirten gezgin öğretmen Bartın, "Köy gezilerimi gerçekleştirmek için Şemdinli'ye doğru yol aldım. Yüksekova merkezden çok da uzakta olmayan Demirkonak köyü bölgesinden geçerken yolun kenarında ayçiçek tarlasının olduğun fark ederek bir an bu güzel manzara karşısında çok mutlu oldum. Aslında Trakya bölgesinde bu gibi ayçiçek manzaraları var ama biran yaşadığımız muazzam güzellik elbette büyük bir sevinç. Sonra insanların arabalarından inip burada fotoğraf çekmeleri ve buranın ilgi odağı olması da çok güzel. Özellikle hepimizin buraları çok iyi koruması gerekiyor. Gözümüz gibi bakmamız ve etrafı kirletmememiz gerekiyor. Memleketimizde böyle yerlerin olması her açıdan güzellikler sunuyor insana" dedi.