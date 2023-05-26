Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da traktörün altında kalarak yaralanan yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz (69) evinin önünde kendisine ait park halindeki 55 EA 330 plakalı traktörü çalıştırıp önüne geçtiği sırada araç hareket etti. Traktörün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN