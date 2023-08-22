Traktörlerle Mahsur Kalanlar Bayram Alanına Ulaştı

Bolu'da geleneksel olarak düzenlenen Ardıç Bayramı'na katılmak isteyen vatandaşlar, çakıl yolu nedeniyle mahsur kaldı. Ancak traktörlerle bayram alanına taşınarak bayram coşkusu yaşandı.

Geleneksel bayrama ulaşabilmek için traktörlere bindiler

1850 rakımda çakıl yol sebebiyle mahsur kalanlar traktörlerle bayram alanına getirildi

BOLU - Bolu'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Ardıç Bayramı" büyük bir coşkuyla kutlandı. Belli bir yere kadar araçlarıyla gelen vatandaşlar, çakıl nedeniyle yolda mahsur kalınca traktörlerle bayram alanına getirildi.

Ketenler, Belkaraağaç, Kuzfındık, Pelitcik ve Saççılar köylerince yaklaşık 1850 rakımlı Ardıç Yaylası'nda ortaklaşa yapılan etkinlik, Mudurnu ve çevre köylerden ilgi gördü. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Vatandaşlar, yollarda çakıl taşı olması nedeniyle yolda kaldı ve traktörlerle bayram yerine ulaştırıldı. Zorlu yolculuk sonucunda vatandaşlar bayram alanına ulaştı.

Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, "Bu bayramlar asırlardır yapılmakta ve devam edecektir. Halkımızın her yıl özenle beklediği bu gelenekleri sürdürmek bizim görevimizdir. Gelecek nesillere taşıyacağız" dedi.