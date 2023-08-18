Traktör ile römork arasında sıkışan genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan 15 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Traktör ile römork arasında sıkışan 15 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Edinilen bilgiye göre olay Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Hayriye Mahallesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammet Levent Zorlu (15) isimli genç saman boşaltılan römorku traktörle birleştirmek isterken römorkun kaymasıyla arada sıkıştı. Ağır yaralanan genç ambulansla Sivas'ın Şarkışla ilçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zorlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS