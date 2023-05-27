Traktör Devrildi Altına Kalan Sürücü Öldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Gürün'ün Ayvalı köyünde meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Karga'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karga'nın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Gürün'ün Ayvalı köyünde meydana geldi. Çift sürmeye giden Mehmet Karga (85) sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Durumu görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karga, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme yaşamanı yitirdiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Karga'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Karga'nın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS