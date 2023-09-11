Trafikte yaya önceliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması hedefiyle düzenlenen 'yaya önceliği farkındalık' etkinliğinde, trafik polisleri öğrenciler ile birlikte yaya önceliğine dikkat çekti.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması hedefiyle gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerine okulların açılmasıyla birlikte hız kazandırdı. Bugüne kadar yürütülen kampanyaların yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri ve denetimler sonucunda ülke genelinde yaya ölümlerinde yüzde 30, Aydın'da ise yüzde 23 oranında azalma sağlanırdı. Yaya önceliği ve yaya ölümlerinin önlenmesi konusuna elde edilen bu başarının devam ettirilmesi, yürütülen faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini arttırmak, yaya ve okul geçitlerini öncesinde sürücülerin ve yayaların uyarılarak dikkatlerini üst düzeye çıkartmak ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması hedefiyle de Güzelhisar İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde trafik ekipleri tarafından yaya önceliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte öğrencilere trafik ekipleri tarafından, trafik kuralları hatırlatılarak yaya geçitlerinde yaya önceliğinden bahsedildi. Okul önündeki yaya geçitlerindeki yaya önceliği yürüyüşünün ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, çocuklardan trafik kurallarına uyma sözü alındı. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara trafik ve yaya önceliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, okulların açıldığı ilk günde öğrencilerin heyecanını paylaşmak ve ilk günden trafiğin ne derece önemli olduğunu ve sürekli hayatın içinde olduğunu vurgulamak adına Güzelhisar İlkokulu'nu ziyaret eden trafik polisleri, öğrencilere bilgilendirmeler yaparak dikkat edilmesi gereken temel kurallarını anlattı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN