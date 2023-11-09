Trafik Polisleri Yaralı Köpeği Tedavi Merkezine Teslim Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görevli trafik polisleri, yolda yaralı buldukları köpeği, ilçedeki hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim etti. Köpeğin tedavisine başlanırken, polis ekiplerine de ilgilerinden dolayı teşekkür edildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde görevli trafik polisleri, yolda yaralı buldukları köpeği, ilçedeki hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim etti.

Tatvan-Gevaş yolu üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, bir aracın çarptığı köpeği, ekip otosuna taşıdı. Daha sonra Tatvan ilçesine getirilen yaralı köpek burada, hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Köpeğin tedavisine başlanırken, polis ekiplerine de ilgilerinden dolayı teşekkür edildi.