Trafik Polisleri Yaralı Köpeğe Yardım Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devriye halinde olan trafik polisleri, yolda yaralı halde buldukları köpeğe yardım eli uzattı.

Alınan bilgilere göre olay, Tatvan – Van kara yolunda yaşandı. Kara yolunda devriye halinde olan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, yol kenarında yaralı halde yatan köpeği fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan ekip, acı çeken yaralı köpeğe yardım eli uzattı. Yaralı köpeği araca alan ekipler, tedavisinin yapılması için en yakın rehabilitasyon merkezine götürdü.

Araba çarpmasına bağlı olarak yaralandığı değerlendirilen köpek, rehabilitasyon merkezine teslim edilmesinin hemen ardından tedavisine başlandı. - BİTLİS