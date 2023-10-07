Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın, şikayetçi olduğu şahısla köy okullarına spor malzemesi bağışlaması şartıyla anlaşmaya vardı. Spor malzemelerine kavuşan öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu.

Trafik kazasında yaralandı, köy okullarına bağış şartıyla anlaşmaya vardı

BAYBURT - Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın, köy okulunun miniklerini unutmadı, şikayetçi olduğu şahısla köy okullarına spor malzemesi bağışlaması şartıyla anlaşmaya vardı.

Duyarlı kadın vatandaşın hareketi yürekleri ısıtırken, spor malzemelerine kavuşan öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun titiz çalışmaları sonucunda bir dosya daha yargıya intikal etmeden çözüme kavuşturuldu, taraflar arasında anlaşma sağlanan dosya ise kapandı.

Geçtiğimiz ay Dikmetaş köyünde meydana gelen trafik kazasında R.K.'nın kullandığı otomobil, Ş.Ö.'nin yolcu olarak içinde bulunduğu araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kazayı yaralı olarak atlatan Ş.Ö., sürücü R'K.'den şikayetçi oldu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar sonucunda işlenen suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Devreye giren uzlaştırma bürosunda görevli uzlaştırmacılar, müşteki Ş.Ö., ile bir araya gelerek uzlaşma şartlarını görüştüler. Yapılan görüşmelerde müşteki Ş.Ö., şüpheli R.K., ile uzlaşacağını, uzlaşma şartının da köy okullarına spor malzemesi alınması olduğunu uzlaştırmacılara bildirdi.

Daha sonra şüpheli R.K ile bir araya gelen uzlaştırmacılar Ş.Ö'nün teklifini ilettiler, teklifi kabul eden R.K., spor malzemesi alınması için 6 bin lira bağışta bulundu. Uzlaştırma bürosu tarafından temin edilen spor malzemeleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Mutlu İlkokulu, Kırkpınar İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Köy okullarına ulaştırılan spor malzemeleri İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve uzlaştırma bürosunda görevli uzlaştırmacı Ümit Çalışkan tarafından öğrencilere dağıtıldı. Voleybol topları, futbol topları, badminton takımları gibi çeşitli spor malzemelerine kavuşan öğrenciler ise çok mutlu oldular.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu görevlisi Ümit Çalışkan ile birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretleri esnasında temin edilen spor malzemelerini öğrencilere hediye ederek öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular. Yapılan çalışmayı çok değerli bulduğunu kaydeden Güney, emeği geçenlere teşekkür ederek, Cumhuriyet Başsavcılığına şükranlarını sundu.

Amaçlarının farkındalık oluşturarak, onarıcı adaleti yaymak olduğunu söyleyen Uzlaştırma bürosu görevlisi Ümit Çalışkan, "Uzlaştırma dosyamız kapsamında tarafların üzerinde anlaştıkları bağış neticesinde belirlediğimiz köy okullarındaki öğrencilerimize spor malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak, onarıcı adaleti daha fazla yaymak. Spor malzemelerine ulaşan çocuklarımız çok mutlu oldular, onlar mutlu olunca bizler de mutlu olduk. Bu tür çalışmalarımız özenle devam edecektir" dedi.